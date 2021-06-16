Son dakika: Soma davasında karar belli oldu
Son dakika haberi... 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı davasında karar açıklandı.
Soma maden katliamının yeniden görülen davada, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
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