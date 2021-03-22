SON DAKİKA| Süper Lig'de bir ayrılık daha
Son dakika... Kasımpaşa teknik direktörü Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Kamuoyuna Duyuru | Fuat Çapa pic.twitter.com/ff0BK4AY6d— KASIMPAŞA (@kasimpasa) March 22, 2021
Sezon içinde İrfan Buz'un yerine göreve getirilen Çapa yönetiminde Kasımpaşa, 21 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Lacivert-beyazlı takım, Çapa'nın teknik direktörlüğünde 21 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.
Kasımpaşa, Çapa döneminde Türkiye Kupası'nda ise birer galibiyet ve yenilgiyle maçları tamamladı.
Fuat Çapa, ayrıca 2010-2011 ve 2019-2020 sezonlarında Kasımpaşa'da görev yapmıştı.
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