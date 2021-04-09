Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu haftaki maçların programı ve hakemleri şöyle:
10 Nisan Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan
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