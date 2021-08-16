Son dakika... THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti

Son dakika gelişmesi... Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:39
Son dakika... THY, Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler