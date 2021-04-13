Son dakika... Yeni yasaklar ne zaman uygulanmaya başlanacak?

13 Nisan 2021 Salı, 19:00

Türkiye'de tüm gözlerin çevrildiği kabine toplantısından yeni yasak kararları çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni yasak kararlarını Saray'da yaptığı açıklama ile duyurdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından, eğitime, şehirler arası seyahatten, yüz yüze eğitime bir çok konuda yeni yasak kararları alınırken bu yasakların ne zaman uygulamaya konulacağı da Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan, alınan yasak kararının yarın akşam saatlerinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.