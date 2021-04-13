Son dakika... Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!

13 Nisan 2021 Salı, 18:23

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" diyen tedbirleri şöyle sıraladı:

KISMİ KAPANMA UYGULAMASI KAPSAMINDA ALINAN KARARLAR

-Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.

-Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

-65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

-Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

-Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

-Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.

-Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

-Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.

-Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

-Uygulama yarın akşam saati ile başlayacaktır.

-Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

-(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE GÜNDEMİNE DAİR

Türkiye'nin terör tehdidine maruz kalmamasını sağlıyoruz. Tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Taleplere yetişmek için yeni yatırımlar devam ediyor. Türkiye'nin reel ekonomik durumunu yansıtmayan finansal dalgalanmalara karşı tedbirler uyguluyoruz. Salgınla mücaledemizi devam ettirirken demokrasi ve kalkına hedeflerimize doğru kararlılıkla yürütüyoruz. Mücadelemizin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor. Esnafımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Buna rağmen esnafın bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerinin farkındayız. İstihdamın sürdürülmesi için verdiğimiz teşvikler sayesinde yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. Çiftçilere bu yıl için 24 milyar TL'lik destel bütçesi ayırdık

Patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan ürünleri satın aldık. Niğde, Eskişehir ve Ankara'da 7 bin 500 ton patates ve soğan alınarak 15 ile gönderilmiştir. Gençlerin üniversiteyi bitirmeden stajla birlikte, istihdamının sağlanması talimatını verdik.

AB SÜRECİ HAKKINDA

Son Kabine toplantısından bu yana ülkemiz için çok önemli bir dizi uluslararası program hazırladık.

AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur. Avrupa'da çok ciddi ekonomik siyasi sonuçlara neden olacak bir göç dalgasının önüne geçtik. AB'den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı uygulamalara tabi tutulmamızdır. Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen Avrupa'da kalıcı olduğunu gösteren vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

RUSYA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

D-8 teşkilatı savaş yerine barışın sömürü yerine paylaşımın hakim kulınması gibi değerler esas alınalarak kuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin ile turizm, Ukrayna krizi ve Karabağ meselelerini ele aldık. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanalalarının başaırılı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Putin ile oldukça verimli bir telefon gerçekleştirdik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırladık. Kırım konusunda hassasiyetimizi bir kez daha paylaştık.

LİBYA İLE İKİLİ İLİŞKİLER

Libya bizim için herhangi bir ülke değildir, 500 yıllık kadim bir ilişkimiz var. Barış ve huzur içinde olmasını önemsiyoruz. Desteğimiz Libya'nın yeniden istikrar ve huzur yoluna girmesini sağladık. Uluslararası toplum darbecileri bir tarafa bırakmalıdır. Libya'nın yaralarının sarılmasını ve geleceğine güvenle bakabilmesi için her türlü katkıya devam edeceğiz.