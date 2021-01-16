SON DAKİKA| Ziya Selçuk’tan Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınavlarının çevrimiçi yapılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2021 Cumartesi, 13:43
SON DAKİKA| Ziya Selçuk’tan Açık Öğretim Okulları sınavı açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Açık Öğretim Okulları sınavlarının internet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Selçuk’un paylaşımı şu şekilde: 

“Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.  

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de

II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. 

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.”


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