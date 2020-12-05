Son Dakika|Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya kent merkezi ve ilçeleriyle Burdur ve Muğla'da da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, saat 15.44'te meydana geldi.
BAKAN'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem nedeniyle bir açıklamada bulunarak, " Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.
Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi. Paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
OYUN OYNARKEN DEPREME YAKALANDI - VİDEO
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.
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