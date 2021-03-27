Sonbahara ertelediği aşılama hedefini yeniden yaza çekti

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama hedeflerinin sürekli değiştirilmesine ilişkin, “Şu an belirgin olan, elde aşı olmadığı. O yüzden sürekli gelecek dozlar ve tarihlerde ötelemeler oluyor” dedi. Rus Sputnik V aşısı için ocak ayında anlaşma imzalandığının açıklanmasına karşın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün “Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır” dediğine dikkat çeken Ökten, “Bakanlık gerçekten bunları görüşüyor mu görüşmüyor mu bilmiyoruz. O yüzden sürekli kendileriyle çelişen ve kendilerini yalanlayan açıklamalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.



