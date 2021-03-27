Sonbahara ertelediği aşılama hedefini yeniden yaza çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında, sonbahara ertelediği aşılama hedefini yeniden yaza çekti. Koca, nisanda geleceğini söylediği 100 milyon doz aşının da mayıs sonunda ulaşacağını belirtti.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama hedeflerinin sürekli değiştirilmesine ilişkin, “Şu an belirgin olan, elde aşı olmadığı. O yüzden sürekli gelecek dozlar ve tarihlerde ötelemeler oluyor” dedi. Rus Sputnik V aşısı için ocak ayında anlaşma imzalandığının açıklanmasına karşın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün “Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır” dediğine dikkat çeken Ökten, “Bakanlık gerçekten bunları görüşüyor mu görüşmüyor mu bilmiyoruz. O yüzden sürekli kendileriyle çelişen ve kendilerini yalanlayan açıklamalar yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Güzelleşmek için gitti, şikayetçi oldu: Yanıklar oluştu
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Baskın anı kamerada
- Öğrenciler serbest bırakılsın, polis şiddeti bitsin
- İstanbul'da korkunç an kameraya yansıdı!
- Sivas'ta kan donduran cinayet!
- Dikkat! Korkutan uyarı: Toplumun yüzde 25’inde görülüyor
- Korkutan görüntü! Ekipler harekete geçti
- Damadına kızan Alman dehşet saçtı
- Kulis bilgilerini aktarırken kahkaha tufanı yaşandı
- Bir anda çatışmanın ortasında kaldı! Dehşet dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp'ta yeni dönem
- Kürşat Ayvatoğlu'na gözaltı
- Ayvatoğlu'na 'savunma'
- Ünlü oyuncunun dostları yasta
- İstanbul'da suikast girişimi! İş insanı ağır yaralı
- AYM'den 'Gezi Parkı' kararı
- AKP'den Ayvatoğlu açıklaması
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- Yüzlerce milyonluk para ağı ortaya çıkmıştı
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması