Sony Müzik’ten Türk Prodüktörler Moses & Emr3ygul’e 'Platin Plak' ödülü
Geçen yıl We Are Venom şarkılarıyla isimlerini dünyaya duyuran Türk prodüktörler Moses & Emr3ygul, bu yıl ‘A Million on My Soul albümleri ile daha önce; Rihanna, Eminem, Tiesto, Skrillex, Travis Scott gibi sanatçıların bir bölgede 1 milyon satış yapan albümleriyle layık görüldüğü Platin Plak ödülünü kazandı.
2020 yılında Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Alexiane ile çıkardıkları single’ları ile dikkat çeken Moses & Emr3ygul, Rusya’da uzun süre müzik listelerinde zirveyi korudu. Ülke çapına yayılan ün ve başarısının ardından Moses & Emr3ygul, Müzik şirketi Sony Müzik’in layık gördüğü Platin Plak ödülü ve albüm satışlarıyla başarılara imza attı.
Shazam global listesinde aylardır yerini koruyan A Million on My Soul parçası Rusya’nın yanı sıra;
Yunanistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Litvanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldovya, Lübnan ve Ermenistan’ın Top 200 listesinde ilk 10 içerisinde kendine yer buldu ve yükselmeye devam ediyor.
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