Soru işaretli ‘destek’

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler için 81 kentte 1420 EBA Destek Noktası oluşturulduğu açıklandı ancak bulunduğu bölgede okul olmayan, kırsal bölgede yaşayan çocukların bu noktalara nasıl ulaşacağı konusunda net bilgi yok.

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bu çocuklar Covid 19 bulaşma riskini göze alarak dolmuşa mı binecek? Bunun ücretini kim verecek? MEB servis imkânı sağladı mı? Bunlar tespit edilip en azından servis imkânı sağlanabilirdi. Bu çocukların arasında yaşı küçük olanlar var. Ulaşımları nasıl sağlanacak? Kar yağdığında, yollar kapandığında ne olacak?” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020- 2021 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yaptığı açıklama ile 1.5 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişimi olmadığını açıklamıştı. 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrenciler için 81 ilde 1420 EBA Destek Noktası oluşturulduğu, bu sayının 5 bin 200’e çıkarılacağı bildirilmişti. İlçe sayısı baz alındığında, ilçe başına düşen mevcut EBA destek noktası 1.5.

Bu rakam, okulu olmayan köyler ile kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin destek noktalarına ulaşımının nasıl sağlayacağı sorusunu ortaya çıkardı. 2018’de, okulu olmadığı için taşımalı eğitim alan öğrenci sayısı 1 milyon 338 bin 672, taşımalı eğitim için ayrılan kaynak ise 2 milyar 341 milyon 732 bin 617 liraydı.