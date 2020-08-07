Soru önergeleri yanıtsız kalan, yasa teklifi ise 2 yıldır bekletilen EYT’liler parti kurdu

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

TBMM, bir kere daha Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir yasal düzenleme yapmadan tatile gitti. Meclis’te EYT’liler için yapılan başvurular ise “çürümeye” terk edildi. TBMM Başkanlığı’na 27. Dönemde EYT’lilerle ilgili verilen 23 soru önergesinden 16’sına herhangi bir yanıt verilmedi.

Konuya ilişkin MHP’nin 2018’de verdiği kanun teklifi 2 yıldır komisyonda bekletilirken, Meclis’ten umudunu kesen EYT’liler de “Umut Partisi”ni kurdu. TBMM’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 27. Yasama Dönemi içinde EYT’liler için 23 soru önergesi, 1 Meclis Araştırma Önergesi ve 1 kanun teklifi verildi.

Soru önergelerinden 11’i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a verilirken, 12’sinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istendi. Verilen bu 23 önergeden 16’sına herhangi bir dönüş yapılmadı.

Kendisine yöneltilen önergelerden yalnızca 3’üne zamanında yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tüm sorulara, “Bahsi geçen hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev alanına girmektedir” diye karşılık verdi.

KANUNU GÖSTERDİ

Bakan Selçuk ise Oktay’ın kendisine ilettiği önergelerden yalnızca CHP’li Ömer Fethi Gürer’in önergesini, süresi geçtikten sonra yanıtladı. Selçuk, Gürer’in önergede sorduğu, “Gün ve prim tamam olduğu halde yaş nedeniyle emekli olamayanlar için yapılması düşünülen düzenleme ne zaman gerçekleşecektir” sorusunu görmezden gelerek, önergeye “5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte kademeli geçiş süreci öngörülerek yaş şartı kademeli olarak 65’e yükseltilmiştir” karşılığını verdi.

UMUT PARTİSİ

Öte yandan, Meclis’ten umudunu kesen EYT’liler önceki gün İçişleri Bakanlığı’na başvurarak kendi partilerini kurdu. Umut Partisi adını alan partinin genel başkanı Abdülkadir Bozkurt oldu. Partisiyle ilgili konuşan Bozkurt, “Tüm mazlumlarım sesi olmak için bu yola çıktık. Ülkede 6 milyon EYT’li varken öncelikle onların sorunlarını çözüp Türkiye gündeminden düşürmeliyiz. Ama Umut Partisi her zaman mağdur ve mazlumların yanında olacaktır” dedi.