Sorulara Link’li yanıt dönemi! ‘denetim hakkı ihlal ediliyor’

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, link’li yanıtlarla hiçbir bilgi verilmemesinin anayasada tanımlanan denetim hakkının ihlali anlamına geldiğine işaret etti.

Karaca, yönelttiği soru önergesi ve bilgi edinme başvurularına gelen link’li yanıtlar hakkında şu bilgileri verdi: Karaca’nın kamu özel işbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan ve yapılması planlanan projelere ilişkin kapsamlı soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

Aynı sorulara Hazine ve Maliye Bakanı ise “http://www.sbb.gov. tr/koi-gostergeleri/” link’ini yanıt olarak gönderdi. Önergedeki sorularla ilgili adres gösterilen link’te hiçbir bilgi yer almadı.

BAĞIŞ SORUSUNA 2 LİNK

Karaca’nın milli dayanışma kampanyasında toplanan bağışlarla ilgili soru önergesine de Oktay kopyala yapıştır bir yanıtla yetkinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

Bunun üzerine CİMER üzerinden bilgi edinme başvurusu da yapan Karaca’ya bu kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen yanıtta iki ayrı internet sitesi link’i verildi. Yanıttaki link’lerde yüzeysel bilgilere yer alırken; bağışın nereye harcandığı ve nasıl değerlendirildiği soruları yanıtsız kaldı.

YASANIN LİNK’İ YANIT OLDU!

Karaca’nın; bir kamu bankasının iktidara yakın bir şirkete verdiği ve kamuoyunda da tartışılan bir krediye karşı teminat gösterilip gösterilmediği konusundaki soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan link’li yanıt geldi. Bakanlığın yanıtında,

“https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5411.pdf” link’i verilirken; söz konusu link’in içeriğinde Bankacılık Yasası yer aldı. Karaca; özellikle son zamanlarda soru önergelerine gelen link’li yanıtların denetim hakkının ihlali anlamına geldiğine işaret etti.

Karaca, “Parlamenter sistemin en önemli işlevi olan hükümeti denetleme artık mümkün görünmüyor. Sorduğumuz sorulara yanıt alamıyoruz. Yanıt verenler de link paylaşıyor. Milletvekili olarak biz hükümetten bilgi alamıyoruz. Gönderilen link’lerdeki bilgileri biz zaten biliyoruz. Bakanlıklardan gelen bu cevaplar, anayasada düzenlenen denetim hakkının ihlalidir” dedi.