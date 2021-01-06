Sosyal medya şişko kedi furyasını körüklüyor: Uzmanlardan 'düzgün beslenme' uyarısı
Son birkaç yıldır internet ortamında şişman kedilerin fotoğrafları çokça ilgi görse de uzmanlar, kedilerin artık 'düzgün beslenmesi' gerektiği yönünde çağrıda bulunuyor.
'Şişman kedi' görselleri, son yıllarda sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımları arasında yer alıyor.
Guardian'da yer alan habere göre uzmanlar, buna artık son verilemesi gerektiği görüşünde. Uzmanlar, bu durumun ideal olmadığını ve kedilerin erken ölümüne yol açacağı konusunda uyarıyor.
Haberde görüşüne yer verilen bir uzman, Round Boys ve Round Animals gibi yüzbinlerce takipçisi olan Instagram hesaplarının, kedilerde beslenme bozukluğunu teşvik etmemeleri gerektiğini belirtiyor.
'ŞİŞKO KEDİ KAPİTALİZMİ'
Sputnik'in aktarıdığı habere göre, Nestle'ye bağlı evcil hayvan maması üreticisi Purina da bu durumdan rahatsız. Haberde, 'şişko kedi kapitalizmi' doğrultusunda bu tür şirketlerin mümkün olduğunca çok mama satmak isteyeceği ancak durumun tam tersi olduğu ifade ediliyor.
Şirket yetkililerden Libby Sheridan, kedi sahiplerinin, sağlıklı kilo konusunda çarpık bir algıya sahip olduğunu ifade ediyor.
Gazeteye konuşan yetkili, "İnsanlar evcil hayvanlarının sevimli olması gerektiğini düşünüyor. Fakat sevecenlik öldürebilir!" uyarısında bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- İhaleler genç başkana!
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
Video Haberler
- Kaza sonrası başlayan kavga kamerada
- Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme kamerada
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- İhaleler genç başkana!
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması