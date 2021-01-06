Sosyal medya şişko kedi furyasını körüklüyor: Uzmanlardan 'düzgün beslenme' uyarısı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 10:34

'Şişman kedi' görselleri, son yıllarda sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımları arasında yer alıyor.

Guardian'da yer alan habere göre uzmanlar, buna artık son verilemesi gerektiği görüşünde. Uzmanlar, bu durumun ideal olmadığını ve kedilerin erken ölümüne yol açacağı konusunda uyarıyor.

Haberde görüşüne yer verilen bir uzman, Round Boys ve Round Animals gibi yüzbinlerce takipçisi olan Instagram hesaplarının, kedilerde beslenme bozukluğunu teşvik etmemeleri gerektiğini belirtiyor.

'ŞİŞKO KEDİ KAPİTALİZMİ'

Sputnik'in aktarıdığı habere göre, Nestle'ye bağlı evcil hayvan maması üreticisi Purina da bu durumdan rahatsız. Haberde, 'şişko kedi kapitalizmi' doğrultusunda bu tür şirketlerin mümkün olduğunca çok mama satmak isteyeceği ancak durumun tam tersi olduğu ifade ediliyor.

Şirket yetkililerden Libby Sheridan, kedi sahiplerinin, sağlıklı kilo konusunda çarpık bir algıya sahip olduğunu ifade ediyor.

Gazeteye konuşan yetkili, "İnsanlar evcil hayvanlarının sevimli olması gerektiğini düşünüyor. Fakat sevecenlik öldürebilir!" uyarısında bulunuyor.



