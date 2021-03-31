Sosyal medyada 1959 öncesi gerginliği: Ne diyorsun anlamıyorum?

31 Mart 2021 Çarşamba, 07:28

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru tartışma yaratmaya devam ediyor. Bu kez gazeteci Murat Bereket ile Mehmet Demirkol arasında sosyal medyada bir tartışma yaşandı. Fenerbahçe'nin 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Hatayspor İdari Menajeri olarak görev yapan gazeteci Murat Bereket konuyu sosyal medyada tartışmaya açtı. Bereket, Mehmet Demirkol'u etiketledi ve ikili arasında gerginlik yaşandı.

MURAT BEREKET İLE MEHMET DEMİRKOL TARTIŞTI

Gazeteci Murat Bereket, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yahu hadi tasmalıları anlarım; bu işe,yok efsaneler falan diyen bir de böyle saygı duyduğum isimler var Mehmet Demirkol gibi. Ama hiç mi okumadınız be abicim bir sezonda kaç farklı turnuva yapıldığını ve bu yüzden bile bunlara LİG denemeyeceğini? Bir sezonda iki ŞAMPİYON mu olur?" ifadelerini kullandı. Mehmet Demirkol: "Ne diyorsun, anlamadım?"

Bu ifadelerin ardından ünlü spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol ise Murat Bereket'e, "Ne diyorsun? Anlamadım" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Bereket yeni bir paylaşımla Demirkol'a şu yanıtı verdi:

"Tartışmak için sormadım, gerçekten merak ettiğim için sordum. Hiç mi okumadın 1959 öncesi istenilen turnuva şampiyonlukları ile ilgili detayları?" Cümleye tasmalılar diye başlarsan..."

Daha sonra Mehmet Demirkol, Murat Bereket'e, "Cümleye tasmalılar diye başlarsan orada bir tartışma olmaz zaten. Senin bahsettiğin cümlelerim çok önce söylenmiş sözler. Fenerbahçe'nin başvurusu ile ilgili ne düşündüğümü yarın anlatacağım. Tabii ki 'ülkede 50 yıl şampiyon çıkmadı' gibi bir saçmalığın peşine düşmeyeceğim" dedi.

DEMİRKOL, BEIN SPORTS'TAN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldıktan sonra dijital medyaya geçiş yapmış ve Socrates Dergi ile el sıkışmıştı. Demirkol, Socrates'te hem gündemi hem de spesifik konular üzerine programlar ve yorumlar yapıyor.