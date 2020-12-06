Sosyal medyada gündem olan Hasan Mezarcı iddiası
Kendisini 'Mesih' ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Ancak iddia daha sonra yalanlandı.
Kendisini 'Mesih' ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.
66 Yaşında bulunan Mezarcı'nın öldüğüne ilişkin iddiayı sosyal medyada Gerçek Hayat dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer dile getirdi.
Sosyal medyada gündem haline gelen iddianın doğruluğuna ilişkin belirsizlik sürerken Mezarcı'nın Twitter hesabından bir "dörtlük" paylaşıldı.
"ÖLDÜĞÜNÜ YALANLADI"
Gazeteci Hakan Aygün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öldüğü iddia edilen Mezarcı ile telefonda görüştüğünü belirtti.
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