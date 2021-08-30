Soyer: Atalarımızın çektiklerinin yanında bizimkiler ne ki!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, “30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Onların yaşadıklarının yanında bizimkiler ne ki! Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos'u kutlu olsun” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında kentte sabah saatlerinde yapılan resmi törenin ardından CHP İl Başkanlığı’nın düzenlediği programa katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Başkan Soyer, “30 Ağustos işgal edilmiş bir ülkenin bağımsızlık destanıdır. Bugün emperyalist güçlere karşı korkusuzca başkaldıran halkımızın en büyük zaferidir. 30 Ağustos istiklalimizin doğduğu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi dünya tarihine akış verecek kesin etkide bulunan başka meydan savaşı yaşanmadı. Bu nedenle 30 Ağustos emperyalizme karşı dünyanın en önemli direniş hikayelerinden biridir. Hiç şüphesiz bağımsız ve özgür olma mücadelemiz bugün de devam ediyor” dedi.
30 Ağustos zaferini bizlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle andığını belirten Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların zekasının, cesaretinin ve direnişlerinin hepimize ilham kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini çok iyi biliyorum. Onların yaşadıklarının yanında, çektiklerinin yanında bizimkiler ne ki! Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos'u kutlu olsun” dedi. Törene Parti Meclisi (PM) üyeleri, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri de katıldı.
“EMPERYALİZMİN KAYBEDİŞİNİ SİMGELİYOR”
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “30 Ağustos emperyalizmin Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı kaybedişini simgeliyor. 30 Ağustos vatanı ve milleti için canını ortaya koyan bir liderin ve ona inanmış kadrosunun yenilemeyeceğinin yakın tarihteki en somut kanıtıdır” dedi.
İzmir milletvekilleri adına kürsüye gelen CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Milletvekili Ednan Arslan da “Zaferlerin şerefi müşterektir ama kaybetseydik sorumluluk benim olacaktı diyen ey büyük Atatürk, varsın gafiller senin ismini silmek istesinler ama silemeyecekler! Her geçen gün dünya senin ne büyük bir lider olduğunu görüyor” dedi.
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