Soyer: Dayanışma bir arada yaşamanın can damarı

05 Ocak 2021 Salı, 09:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminin ardından başlattıkları dayanışma kampanyasına destek vererek 16 bin 800 avro şartsız bağışta bulanan Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcilerini ağırladı. İzmir Sanat’taki ziyarete Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Aydın, Narlıdere Cemevi Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çiğli Şubesi Başkanı Hüseyin Han, İzmir Alevi Kültür Derneği Yamanlar Cemevi Başkanı Mehmet Bozkurt, Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Yöneticisi Hüseyin Gökçe, Alevi Kültür Derneği Bayraklı Şubesi Başkanı Kemal Çırak ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Işık katıldı.

AYDIN: MİNNETTARIZ

Depremin hemen ardından harekete geçerek bir yardım kampanyası başlattıklarını dile getiren Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Aydın, “Depremde zarar gören vatandaşlarımız için büyük çaba sarf ettiniz. Size minnettarız. Sizin çabalarınızı gördük ve çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Birbirimize zor günlerde destek olmamız lazım. Dayanışmaya bir nebze de olsun katkımız olduysa ne mutlu bize” diye konuştu.

SOYER: DESTEĞİNİZ ÇOK KIYMETLİ

Gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Alevi toplumunun temsilcilerine teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Güçlü destekler çok kıymetli. Emin olun bu kampanya toplanan miktardan çok daha fazlası. Herkesin kendini bu işin bir parçası olarak görmesi, destek olma duygusunu taşıması çok önemli. Pandemi ve deprem bize her birimizin diğeri için önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize özen göstermemiz, dayanışma içinde olmamız lazım. Eğer bunu gerçekleştiremezsek kutuplaşmalar, uzaklaşmalar, ötekileşme başlıyor. Afetlere, krizlere karşı dirençli olmanın tek yolu dayanışmadan geçiyor. Dayanışma bir arada yaşamanın can damarı” diye konuştu.

DESTEK DEVAM EDECEK

Görüşmeye yurtdışından telefonla katılan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, İzmirli depremzedeler için düzenledikleri yardım kampanyası ile toplanan 120 bin avro İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne şartsız bağış olarak göndermek istediklerini söyledi. Depremzedelerin ihtiyaçlarının devam ettiğini belirten Başkan Soyer, depremin yaralarını sarmak için başlattıkları dayanışma kampanyasına destek olan Mat’a teşekkür etti.