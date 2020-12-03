Soyer: Hamile ve 0-6 yaş çocuğu olan çalışanlarımızı idari izinli sayacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden İBB'nin hamile personellerine ve 0-6 yaş aralığında çocuğu olan çalışanlarına idari izin verileceğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB'nin hamile personellerine ve 0-6 yaş aralığında çocuğu olan çalışanlarına idari izin verileceğini açıkladı.
Soyer yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadele önlemleri kapsamında anaokulu ve kreşler kapatıldı. Biz de hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan çalışanlarımızı yeni bir düzenlemeye kadar idari izinli sayacağız. Ebeveynlerin ikisi de çalışanımız ise idari izin hakkından biri yararlanacak" ifadelerini kullandı.
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