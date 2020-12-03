Soyer: Hamile ve 0-6 yaş çocuğu olan çalışanlarımızı idari izinli sayacağız

03 Aralık 2020 Perşembe, 09:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB'nin hamile personellerine ve 0-6 yaş aralığında çocuğu olan çalışanlarına idari izin verileceğini açıkladı.

Soyer yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadele önlemleri kapsamında anaokulu ve kreşler kapatıldı. Biz de hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan çalışanlarımızı yeni bir düzenlemeye kadar idari izinli sayacağız. Ebeveynlerin ikisi de çalışanımız ise idari izin hakkından biri yararlanacak" ifadelerini kullandı.