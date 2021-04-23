Soyer’den Bingöllü çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan 2021 Cuma, 10:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eğitim araçlarına ulaşmak için kendisinden destek isteyen Bingöllü çocuklara çifte bayram yaşattı. Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı çeşitli köy ve mezralarda yaşayan 130 çocuğun Başkan Soyer’e iletilmek üzere yazdığı mektuplarda başta tablet olmak üzere farklı ihtiyaçlarını dile getirdikleri destek çağrısı karşılıksız kalmadı.

Bu talepler doğrultusunda Soyer’in talimatı üzerine hazırlanan tablet, televizyon, bisiklet, kitap, giyim eşyası ve sürpriz hediyelerden oluşan destek paketleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın tarafından Bingöl Kığı’daki çocuklara teslim edildi.

Başkan Soyer’e mektup yazarak ihtiyaçlarını dile getiren 130 çocuğa hediyelerini iletmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getiren Özuslu, “Çocuklarımızın Başkanımıza ilettiği talepleri 23 Nisan öncesi ulaştırarak bayrama mutlu girmelerini istedik. Onların gözlerindeki sevinç ve heyecanı görmek bizim için en büyük ödüldü” dedi.

Özuslu ve beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi heyeti Kiğı’daki temasları kapsamında ilçe belediyesi, kaymakamlık, alay komutanlığı ve CHP İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti.