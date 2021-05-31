Soyer'den Karaburun turu: İki yılda 162 milyon liralık yatırım yaptık

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kırsal bölgelerin doğru kalkınma modelleriyle gelişmesine yönelik havza bazlı başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda geçen hafta Urla'da Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını inceleyen Başkan Soyer, bugün de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Ertuğrul Tugay, Suphi Şahin, Yıldız Devran, Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ve belediye bürokratlarıyla Karaburun'daydı.

YURTTAŞLARDAN YATIRIM TEŞEKKÜRÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in yatırımlarıyla planlı şekilde kalkınan Karaburun'da esnafı ziyaret etti. Soyer'i gören ilçe esnafı yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Soyer, muhtarlarla da bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra CHP Karaburun ilçe örgütünü ziyaret etti. CHP Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı, Başkan Tunç Soyer'e yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Subaşı, “Sizinle gurur duyuyoruz. İlçemize birçok yatırım yaptınız. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile uyumlu şekilde çalıştıklarını söyledi. Başkan Soyer'in bugün programının tümünü Karaburun'a ayırdığını belirten Erdoğan, “Başkanımız bizler için çok şeyler yaptı. Bugün de onu aramızda, halkımızın yanında görmek çok güzel. O içimizden biri” dedi.

YATIRIMLAR PAYLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün Karaburun'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karaburun'a tarihinde olmadığı kadar büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Tunç Soyer, “İlçeye son iki yılda 162 milyon liralık yatırım yaptık ve yatırımlarımız sürüyor. Bizim hizmetten başka bir derdimiz yok. Daha fazla hizmet üretmek zorundayız. Faydalı işler yapmak zorundayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin ardından İYİ Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti. İYİ Parti İlçe Başkanı Şerif Arslankan yaptığını konuşmada, şunları söyledi: “Millet İttifakı olarak birlikte yola çıktık. İzmir genelinde büyük oranda yerel seçimde başarılı olduk. Güzel denizi, koyları, nergis ve zeytini ile İzmir'in en bakir ilçesi olan, aynı zamanda hizmete susayan Karaburun'a yaptığınız çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.”

EN ÖNEMLİ PAROLAMIZ HİZMET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yerel yönetimler tarafından yapılan yatırımların önemine değinerek, “Bizim en önemli parolamız hizmet. Hiç hata yapmadan yurttaşa hizmet sunmalıyız. Aramızdaki farklılıklardan daha çok birleştirici nedenler var. Dürüstlüğümüz, çalışkanlığımız, üretkenliğimiz... Sizlerin arasındaki dayanışmayı görmek de çok güzel” dedi.