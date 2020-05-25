Soyer'in günlüğü: 430 bin kişiye iftar yemeği ulaştırıldı!

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Şeffaf Belediyecilik" kapsamında hergün yayınladığı "Başkanın Günlüğü"nü bugünde İzmirliler ile paylaştı. Soyer günlüğünde, bayramda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hız kesmeden çalıştığını vurguladı.

İşte Soyer'in günlüğü:

“Bayramda 4 günlük kısıtlamanın şehir içindeki zor altyapı çalışmaları için son fırsat olacağını düşünerek ekiplerimiz tatil yapmadı. Altınyol’un kara tarafının asfalt çalışması devam etti. Bu kısıtlamadan yararlanıp, Kemeraltı’nda zemini bozulan sokaklara da girdik. Ayrıca kısıtlamada kapalı olan sebze halinin zeminin iyileştirilmesi için de hummalı bir çalışma başladı. Burada yapılan özel araç otoparkı ile de büyük bir sorunu çözmüş olacağız.

“430 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ ULAŞTIRDIK”

Ramazanda yürütmüş olduğumuz iftar kampanyasında sizlerin de katkısıyla bir ayda 430 bin kişiye iftar yemeği ulaştırdık. Bayramla birlikte bu kampanya bitti ama yardım paketi kampanyamız halkın bakkalı üzerinden devam ediyor.Sosyal hizmetler Daire Başkanlı bugün ve yarın 130 araç, 400 personel ile dayanışma paketlerini ulaştırmayı sürdürecek.

Metropol dışındaki 19 ilçede Yerel Hizmetler Müdürlüğü personeli de hizmetlerin sürmesi, yardımların ulaşması canla başla çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Belki de yaşadığımız en ilginç bayram ama sağlık her şeyin başı. Daha güzel bayramlarda buluşmak üzere hoşça kalın Sevgili İzmirliler.