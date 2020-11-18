Soylu ile tartışmalara neden olmuştu: AYM'den anlamlı tweet
Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışmaya neden olan “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” kuralını iptal ettiği kararı, Jandarmanın yolu kapattığı bir maden işçisi eylemi fotoğrafı ile paylaşımıyla duyurdu.
Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışmaya neden olan “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünün iptaline ilişkin kararının gerekçesini, Twitter hesabından karayolunda eylem yapan işçilerin önlerinin jandarma tarafından kesildiği sırada çekilen fotoğrafı ile paylaştı.
Yolda eylem yapan işçiler ve yolu kapatan jandarmaların görüldüğü tweette, "Demokratik bir toplumda zorlayıcı bir neden bulunmadıkça kişilerin gösteri yürüyüşünü düzenleyecekleri mekanı seçebilmeleri gerekir" ifadeleri yer aldı.
Anayasa Mahkemesi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 21’inci Maddesi’ndeki “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü oy çokluğu ile iptal etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasında tartışmaya yol açan kararda, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına getirilen sınırlama zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığından demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun bir sınırlama olarak değerlendirilmez” denildi.
Soma maden faciasının ardından yaşanan protesto gösterileriyle ilgili olarak Manisa Valiliği’nin getirdiği yasağın dayanağı olduğu için söz konusu maddenin iptali talep edilmişti. Karşı oy kullanan üyelerden üçünün, gösteri yürüyüşü düzenleyen kişilerin taleplerini sosyal medyadan da duyurabileceğini savunmaları dikkat çekmişti.
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