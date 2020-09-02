Soylu'nun 'yakaladık' dediği IŞİD'li, daha önce 5 kez yakalanıp serbest kalmış!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 15:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞID’in 'Türkiye Emiri' Mahmut Özden’in yakalanıp tutuklandığını açıklamış, Soylu, Mahmut Özden’in, devlet adamlarını kaçırmak ve sansasyonel eylemler planladığını söylemişti. Özden’in 5 kez yakalanıp serbest kaldığı ortaya çıktı.



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Mahmut Özden'in gözaltındayken gazetecilere öpücük atacak kadar rahat olmasının nedenini yazdı.



Sarıkaya'nın yazısında paylaştığı bilgiler şöyle:

"Adana’da 2017 Temmuz’una kadar Mahmut Özden ile ilgili herhangi bir görsele rastlanmadı, gölge adam olarak kaldı.

Bu tarihte Adana’da yapılan bir operasyonda ikisi çocuk 12 kişi ile yakalandı…

Yargılanması sonrası 2017 Eylül’ünde tutuklandı, hapiste kalması uzun sürmedi, TCK’nın o meşhur maddesinden 6 yıl 3 ay aldı ama tahliye edildi.

Bu kez 10 Temmuz 2018’de yeniden yakalandı.

Bu kez atfedilen suç, Suriye’deki çatışmada yaralanan ve Türkiye’ye getirilen kişiler ücretsiz tedavi ettirdiği, ancak onları dolandırıp paralarını aldığı ortaya çıktı.

Türkiye de Mahmut Özden’i o tarihte cezaevi otobüsüne bildirilirken gazetecilere öpücük atmasıyla hafızalarına kazıdı.

Mahkemeye 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller sunuldu.

Çevresindekilerin anlaşmazlıklarını çözdüğü, bunun karşılığında bazı edinimleri olduğu ve DAEŞ’in 'Adana Emiri' olarak görev üstlendiği belirtildi.

Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan yine yargılandı ama dışarı çıkması da uzun sürmedi.

Son yakalanması geçen yıldı."