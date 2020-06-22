Soylu'ya "Sel bölgesinde 50 araçlık konvoy" tepkisi

CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'da afet bölgesinde incelemede bulunmak için 50 araçlık konvoyla geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

ANKA
22 Haziran 2020 Pazartesi, 11:57
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CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa Kestel'deki afet bölgesinde incelemede bulunmak için 50 araçlık konvoyla geldiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. 

CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışıoğlu, Sosyal medya hesabı Twitter'dan Soylu'nun konvoyuna ait görüntülerini paylaşarak  "Saray hükümetinin bakanı Süleyman Soylu, Bursa Kesteldeki afet bölgesine, sayabildiğim kadarıyla 50 araçlık konvoyla geldi. Köy yolu adeta kapandı. Felakette bile itibardan tasarruf etmiyorlar" diyerek tepkini dile getirdi.


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