SPK'dan 27 kuruma açığa satış nedeniyle para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 kuruma açığa satış nedeniyle ceza para cezası uygulandığını açıkladı

AA
27 Kasım 2020 Cuma, 08:54
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SPK, yayımladığı bültende, aşağıda isimleri bulunan 27 kuruma açığa satış nedeniyle toplam 5.659.965 TL para cezası uygulandığını açıkladı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Citi Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş


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