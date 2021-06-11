ŞPO: Bergama Millet bahçesinde kamu yararı yok
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Bergama’da yapılması planlanan millet bahçesi projesini şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı bulurken bölgenin sit alanı içerisinde olduğunu açıkladı.
Millet bahçesi projesi planı geçen ay askıya çıkmış, hazırlanan plana İzmir Büyükşehir Belediyesi itiraz etmişti. Büyükşehir’den sonra Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de projeye karşı çıktı. Şehir Plancıları Odası, projeye neden itiraz ettiğini açıkladı.
Millet bahçesinin yapılacağı alanın sit alanı içerisinde kaldığı ifade edildi. Planın spor, rekreasyon, park alanı gibi kullanılması yerine ticaret alanı olarak kullanım kararı alınmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırı olduğuna vurgulandı. Millet bahçesinin kentlerde yeşil alanları artırdığı iddia edilse de uygulamaların yürürlükte bulunan plan kararlarının dengesini bozucu nitelikte olduğu, sermayeye kaynak aktarıldığı görüşüne yer verildi. Şehir Plancıları Odası, ayrıca İzmir’de binlerce deprem mağdurunun barınma sorununu çözmek yerine sermayeye kaynak aktarmak dışında bir anlam içermeyen millet bahçelerinin yapılmaması gerektiğini açıkladı.
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