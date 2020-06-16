Spor yaparken bu kuralları atlamayın

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Emrullah Hayta, spor yaparken dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıraladı:

1 Sıvı alımını artırın Yük taşıma ya da ayakta durma sırasında omurgada amortisör görevi gören disklerin içinde yeterli miktarda su olmalı. Eğer ortamda yeterli su yoksa diski saran liflerde zamanla yıpranmalar meydana gelebiliyor.

2 Bu üçlüye dikkat Spor yaparken ısınma - esneme, aerobik veya kas güçlendirme ile soğuma - germe üçlüsünü uygulamanız omurga sağlığınız için çok önemli.

3 Karın ve kalça kaslarınızı kasın Egzersiz sırasında karın ve kalça kaslarınızı omurgaya destek olmaları için dirence karşı veya direnç olmaksızın 3-5 saniye kasın ve sonra gevşetin.

4 Dizlerinizi hafif kırın Kol ve omuz kaslarını ağırlık ile güçlendirirken omurga sağlığınızı korumak için ya dizlerinizi hafif kırın (mini squat) ya da bel ve sırt sehpası kullanın.

5 Nefesinizi tutmayın Ağırlık kaldırırken omurgada meydana gelen basıncı azaltmak için nefesinizi tutmayın.

6 Ağrı varsa Omurganızda gelişen ağrı, spor sonrasında devam ediyorsa, dinlenme sonrası bile azalmıyorsa mutlaka doktora başvurun.