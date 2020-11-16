Sporting Lizbon Rosier'in bonservis bedelini belirledi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:00

Beşiktaş formasıyla oynadığı maçlarda sağ bekteki performansıyla beğeni kazanan Rosier, özellikle Denizlispor deplasmanında yaptığı asist ve 90 dakika boyunca ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle taraftarların da beğenisini topamıştı.

Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Dijon'dan Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalıcı olmayı planlıyor. Sporting Lizbon'un ise oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

VALENTİN ROSİER'İN SPORTİNG LİZBON İLE SÖZLEŞMESİ

2019 yılında 5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier'in kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.