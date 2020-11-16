Sporting Lizbon Rosier'in bonservis bedelini belirledi
Sporting Lizbon, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier'in bonservisini belirledi.
Beşiktaş formasıyla oynadığı maçlarda sağ bekteki performansıyla beğeni kazanan Rosier, özellikle Denizlispor deplasmanında yaptığı asist ve 90 dakika boyunca ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle taraftarların da beğenisini topamıştı.
Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre, Dijon'dan Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalıcı olmayı planlıyor. Sporting Lizbon'un ise oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
VALENTİN ROSİER'İN SPORTİNG LİZBON İLE SÖZLEŞMESİ
2019 yılında 5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Valentin Rosier'in kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
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