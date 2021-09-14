SON DAKİKA | Stefan Kuntz, A Milli Takım için İstanbul'da
Son dakika... Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi. Kuntz’un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz’a teklif götürdü.
Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul’a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.
Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.
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