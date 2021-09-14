Futboldaki linç kültürü

14 Eylül 2021 Salı

Oyuna stresli başladı, çok şeyler yapmak isterken ayağını çime taktı, ardından kaptırdığı top gol oldu. Protestolar büyüdü, sonunda sahaya giren bir taraftar üzerindeki formayı çıkarıp genç oyuncunun suratına atmaya kalktı. O maç Abdülkadir Ömür için bitmişti artık. Kalkan değişiklik tabelasıyla kenara koşa koşa gitti, dakikalarca kulübede ağladı. Sadece kendi arkadaşları değil, G.Saraylılar da teselli etmeye çalıştı, ama testi değilse de kalp kırılmıştı bir kere. Linç etmiştik 21-22 yaşındaki genç bir yeteneği! Ayağındaki topu kaptırdığı için. Yeni gelen yabancının kalesine attığı gole ses çıkarmayan kesim, “öz evladı”nı dar ağacına göndermekten rahatsızlık duymuyor. Aynı şeyi Şenol Güneş hocaya da yapmadık mı? 6-1’lik yenilgiyle 1970’lerde başlayan Güneş efsanesini yerle bir etmeye çalışmadık mı ülkece? İnkar etmeyelim, seviyoruz şu linç kültürünü. Gelin vazgeçelim şu işten. Abdülkadir kolay yetişmiyor. Bakın G.Saray’a, Abdülkadir tipi oyuncu bulmak için Romanya’ydı, Portekiz’di dolaşmadı mı aylardır! Öyleyse bu hoyrat linç kültürü niye? Bağırırken, hakaret ederken, suratına forma atarken, mandıra filozofu derken biraz vicdanlı olalım!

Şenol Güneş demişken; TFF ile yollarını ayırdı ünlü hoca hepimiz rahatladık! Çünkü ülkenin 1 numaralı sorunuydu! TÜİK’in uydurma enflasyonu 19.25’e çıkmış, işsizlik yazın ortasında 580 bin kişi birden artmış, sınırlar delik deşik olmuş kimin umurunda, Şenol Hocayı yolladık rahata erdik! Peki, Güneş gitti de kim gelecek belli mi? Bilen yok! Hatta TFF’nin bu konuda bir yol haritasının olup olmadığını bile bilen yok. Önemli olan kamuoyunun gazını almaktı. Türkiye’nin evindeki Norveç maçını kazanması halinde 2022 Katar Dünya Kupası’na gidilebileceği gerçeği bile düşünülmedi. Şimdi yabancı hoca naraları atılıyor! Yetki de TFF yöneticisi Hamit Altıntop’a verilmiş! Onun da ilk adayı Alman U 21 Milli Takım hocası, eski arkadaşı Stefan Kuntz’muş! Arkadaşlar, Türk Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü bu kadar boş bir koltuk değil! Kariyerinde TFF yöneticilerinin neredeyse toplam yaşı kadar futbol zaferi bulunan Güneş’i gönderip, Kuntz’u getiremezsiniz, getirirseniz de bedel ödersiniz! Gördük daha önce alelacele imza attırılan Hiddink’leri, Lucescu’ları! Ki bu isimlerin şöhreti Kuntz’un önündeydi fersah fersah! O yüzden gelin, Fatih Terim’in dediği gibi, Norveç’le başlayacak 3-4 maçlık seride ortak bir çalışma grubu yapın. İçine Süper Lig’de çalışan, çalışmayan hocaları davet edin, başına da yaşça en kıdemli, herkesin de “Ağabey” dediği Mustafa Denizli’yi getirin, Norveç’i geçelim, Katar’a gidelim, sonra Alman C Ligi’nden mi adam bulursunuz, yoksa Sergen Yalçın, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Mehmet Özdilek, Bülent Korkmaz, Yılmaz Vural’la mı anlaşırsınız bilmem, ama bu kafayla giderseniz ne milli takım dikiş tutar, ne TFF haberiniz ola!