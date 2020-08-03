Steinbeck’in kısa süren saltanatı!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:19

John Steinbeck, yegâne siyasi hicvi Kısa Süren Saltanat’ta Fransız Devrimi'ni adeta ters yüz ediyor.

Cumhuriyetin sürekli olarak krize girmesinden bıkan Fransızlar, çözümü kadim kralların soyundan gelen amatör astronom Pippin Héristal’i kral ilan etmekte bulurlar. Yeni kral ve ailesi bir anda magazin basını, saray görevlileri, yağmacı soylular ve didişip duran siyasetçiler arasında kalır.

Fransa Kralı IV. Pippin kendisinden neler beklendiğini anlamaya çalışırken karısı Maria, kafasını Versailles Sarayı'nın temizliğine takmış, Hollywood yıldızlarıyla eğlenen kızı Clotilde ise gönlünü Amerikalı Yumurta Prensi'ne kaptırmıştır.

Steinbeck, kraliyet ailesi ve çevresindeki renkli karakterlerin maceraları üzerinden Fransa, Amerika, demokrasi ve siyasi kurumlar ile birlikte büyük şirketler ve kapitalizmin eleştirisine ustalıkla girişiyor.

Kısa Süren Saltanat / John Steinbeck / Çeviren: Belkıs Dişbudak / Sel Yayıncılık / 150 s.