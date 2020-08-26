Steven Spielberg’ün babası yaşamını kaybetti
Ünlü yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg’ün babası Arnold Spielberg 103 yaşında hayata veda etti.
Steven Spielberg’ün babası Arnold Spielberg doğal sebeplerden dolayı 103 yaşında yaşamını yitirdi. Variety’nin haberine göre öldüğü sırada Steven Spielberg babasının yanı başındaydı ve ona “Sen bizim ocağımızsın, sen bizim yuvamızsın” dedi.
Babasının General Electric’te mühendis olarak çalıştığını söyleyen Seteven Spielberg “Ne zaman bir PlayStation görsem ya elime bir cep telefonu alsam -en küçük hesap makinesinden bir iPad’e kadar- babama bakar ve ‘Bunu babam ve dahilerden oluşan bir ekip başardı’ derdim” dedi.
Arnold Spielberg’in ayrıca üç kız evladı daha vardı. Çocukları ortak yaptıkları açıklamada babalarının onlara “araştırmayı sevmeyi, zihinlerini açık tutmayı, ayaklarını yere basmayı ama yıldızlara uzanmayı” öğrettiğini söylediler.
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