Suda ‘kıyas’ faturaları yurttaşı isyan ettirdi

29 Mayıs 2020 Cuma, 12:13

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde sayaç okuma işlemini durdurmuş, bunun yerine 'kıyas fatura' uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Bu ay su sayaçlarında fiziki okuma yapmayıp, tüketim miktarlarını geçen senenin aynı dönemine oranla hesaplayarak yurttaşa fatura gönderdi. Ancak SASKİ’nin, konutlara ulaştırdığı faturaların yüksekliği ve faturalar arasındaki tutarsızlık yurttaşı isyan ettirdi.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan ve gelir durumu iyice düşen yurttaş, yüksek faturalar karşısında tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Suyun metreküp fiyatını 4 lira 14 kuruştan hesaplayan SASKİ’nin, çevre temizlik vergisi ve atık su bedellerine her ay zam yapması da yurttaşları çileden çıkardı.

FATURALAR 2 KATINA ÇIKTI

SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız tarafından Nisan ayında yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını öncelediğimiz bu süreçte alınan tedbirlere ek olarak konut abonelerimizde fiziki sayaç okuma işlemleri yapılmayacak olup, kıyas fatura uygulamasına geçilmiştir. Bu süreçte düzenlenecek olan kıyas faturalar ‘geçici tahakkuk' olup, sürecin sona ermesinden sonra yapılacak olan ilk okumada eksik ya da fazla kıyas işlemleri mahsuplaşma yöntemiyle düzeltilecektir” ifadeleri kullanılmıştı.

Yurttaşlar kıyas faturalarının daha önceki aylarda ödedikleri rakamlara yakın veya daha aşağıda olmasını beklerken, SASKİ’nin Mayıs ayında gönderdiği kıyas faturaların 2 katına çıktığı görüldü.

NEYLE KIYASLADILAR

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 31 Mart seçimlerinden sonra suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline ise yüzde 150 zam yapmıştı. Ayrıca zammın her ay TÜFE oranında güncellenmesi de karara bağlanmıştı.

Tepkilere neden olan o kararın ardından şimdi de yüksek tutarda kıyas fatura gönderilmesine isyan eden yurttaş, “SASKİ bu faturaları hamamla mı kıyasladı?” diye yorum yaptı.

İlkadım ilçesinde yaşayan bir yurttaş ise, Nisan ayında 105 lira olan su faturası ile Mayıs ayında gelen 208 liralık kıyas faturasını paylaşarak, “Nisan ayında Atık Su Bedeli olarak 17 lira 34 kuruş, Çevre Temizliği Vergisi 7 lira 99 kuruş olarak yansıtılmış. Mayıs ayı faturasında ise Atık suyu 35 lira, Çevre Temizlik Vergisi ise 15 lira 98 kuruş olarak yazılmış” diyerek tepkisini dile getirdi.

KONUTA 352 LİRALIK FATURA

SASKİ, bir başka yurttaşa ise 352 lira kıyas su faturası gönderdi. Sosyal medyada faturayı paylaşan yurttaş, faturanın not kısmında yazan ‘Geçmiş dönem kıyas faturanızdan dolayı 35 metreküp düşülmüştür’ yazısına bir anlam veremediğini dile getirdi.

Geçmiş dönem su faturasının 168 lira olduğunu kaydeden yurttaş, “Bu ay kıyas ile gelen faturam 352 lira. Yani iki katı. 35 metreküp düşülünce 100 küsür lira gelmesi lazım. Mantığı ya da usulü çözebilen olacak mı bilmiyorum yarın hesabını sorarız” diye yazdı.

2 KİŞİNİN YAŞADIĞI EVE 2 BİN 556 LİRALIK FATURA

Namık Aydın adlı yurttaş da 2 bin 556 liralık faturaya tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Arkadaşlar bu evde yaşlı dayımla yengem oturuyor. İki kişi. Bu su faturasını yanlış mı okuyorum. Ramazan kafası olur ya diyorum. Bir de paso ‘İstanbul, Ankara’ diyenler siz bir de Samsun’a bakın.”

Fatma adlı bir bir kişi de son 4 ay faturasını paylaşarak kıyas faturayla yaşanan artışı gözler önüne serdi.

İGDAŞ, soruşturma konusu olan faturalarla ilgili çalışma başlatmıştı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla özellikle “karantina bölgeleri” için kıyasen fatura uygulamasına geçilmiş; İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii (İGDAŞ) hakkında 'mevzuata aykırı fatura düzenlemek'ten soruşturma başlatılmıştı.