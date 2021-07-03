Sudan’ın Darfur bölgesinden çekilen BM güçlerinin ardından güvenlik sorunu yaşanıyor
Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Ortak Misyonu’na (UNAMID) bağlı güçlerin Sudan’ın Darfur bölgesinden çekilmesinin ardından ülkenin geleceği tartışma konusu.
BM yetkilileri bu hafta çekilmenin neredeyse tümüyle tamamlandığını duyururken sahada güvenlik konusunda kaygılar sürüyor. Bazı grupların Darfur’da karakol ve konutlara baskın düzenlediğine dikkat çekiliyor.
Kimi yorumda bir zamanlar dünyanın en büyük misyonlarından biri olan ve yaklaşık 16 bin askeri bulunan UNAMID’in, bölgedeki saldırıları önlemede başarısız olmasına rağmen caydırıcı bir güç olarak hizmet ettiği kaydedildi.
SUDAN’DA GÖSTERİLER YENİDEN
Sudan’da önceki gün binlerce gösterici hem 3 Haziran 2019’daki “oturma eylemi” katliamının yıldönümü hem de Uluslararası Para Fonu (IMF) dayatmalı reformları protesto etmek için sokaklara döküldü. Başkent Hartum’un farklı bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere müdahale eden güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmada 52 polis yaralandı. Göstericiler, IMF tarafından desteklenen ve çok sert buldukları ekonomik reformlar sebebiyle hükümeti istifaya çağırdı.
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