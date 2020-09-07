Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:37

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ünlü Şükriye Tutkun, sosyal medya hesaplarından AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'yı hedef alan paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Betül Sayan Kaya'nın, Emine Erdoğan'ın bir kız öğrenciyle fotoğrafını "Devlet koruması altında yetişen ve Sn. @EmineErdogan Hanımefendi'nin desteğiyle eğitimine Fransa'da devam eden Merve, başarılarıyla gençlerimize de harika bir örnek oluyor" ifadeleriyle yaptığı paylaşımına yanıt veren Tutkun "Bakanken devlet korumasında yetişmiş kardeşlerimizle ilgili görüşebilmek için kandisinden bir türlü randevu alamadığımız @drbetulsayan hanımefendiyle görüşebilmek takdirini kazanabilmek için Fransa'da eğitim almak gerekiyormuş meğer. Bilseydik Merve'den isterdik randevu almasını" dedi.

Yanıtı üzerine bir takipçisinin yaptığı "şakşakçıları dışında ismini hatırlayan yok bu zatın,RTE olmazsa muhtar bile seçilemez böyleleri" şeklinde yorumu alıntılayan Tutkun, "Bugüne dek görüşebildiğim bir kaç Bakan oldu, küçümseyen bakışlarla bakıp önerilerimi ciddiye bile almadılar" dedi. Tutkun, Betül Sayan Kaya ile görüşmesinden de ağlayarak ayrıldığını yazdı.





Yandaş Tutkun'un AKP'nin önde gelen isimlerinden biri olan Betül Sayan Kaya'yı hedef alan bu paylaşımlarının arkasındaki asıl neden merak konusu oldu.