Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'ü hedef almaya devam ediyor
Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün, “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” başlıklı yazısını paylaşarak hakaret eden Süleyman Soylu, Öztürk'ü hedef göstermeye devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısını Twitter hesabındanpaylaşarak, “İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Öztürk'ü yine sosyal medya hesabı üzerinden hedef alan Soylu, "Saygı Öztürk, 1- Haysiyet cellatlığı yaptın, 2- Şimdi de yalan söylüyorsun. Seni Türkiye’nin tüm namuslu insanlarına şikayet ediyorum" dedi.
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