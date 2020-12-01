Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimiyle ilgili açıklama

01 Aralık 2020 Salı, 22:36

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, terör örgütü IŞİD tarafından suikast girişimi planlandığı bilgisine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun korumalarını uyardı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

İmamoğlu'na suikast girişimi ile ilgili gazeteci Uğur Dündar'a açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Geçtiğimiz süreç son derece kritik. Covid ile büyük bir sınav içindeyiz. Ekonomi olarak kötü durumdayız'' ifadelerini kullandı.

Soylu'nun Uğur Dündar'a yaptığı açıklama şöyle:

''Soylu bana ‘Zaman zaman dönemin popüler kişileri ve devlette kritik görev yapanlarla ilgili istihbaratlar ulaşır. Bu istihbaratlar titiz bir şekilde değerlendirilir ve derecelendirilir. Derecelendirmelere göre operasyonlar yapılır ve böyle bir tahliye bertaraf edilir. Ama bunlar açıklanmaz’ dedi. Ben 30 yıldır koruma altında yaşıyorum. Bazen 4 kişilik ekip beni korudu. Benimle ilgili bazı operasyonlar yapıldı ama ben bunları toplumla pek açıklamadım. İçinden geçtiğimiz süreç son derece kritik. Covid ile büyük bir sınav içinde. Ekonomi olarak kötü durumdayız.''

''BANA DA SUİKAST DÜZENLENECEKTİ"

Kemal Sunal'ın cenazesinde mafyanın kendisine suikast düzenlemek istediğini de aktaran Dündar, "Kemal Sunal benim arkadaşım. Cenazesine gelmek için geldiğimde Halk Şahin beni aradı. Mafyanın beni öldüreceğini söyledi. Emniyeti aradım. Beni öldürecekler desem ben o cenazeye gideceğim dedim. Gittiğimde bir grup polis tarafından korundum" ifadelerini kullandı.