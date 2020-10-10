Süleyman Soylu'dan tarikatların devlet kadrolarına yerleştirilmesine ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet kadrolarına tarikat üyelerinin yerleştirildiğine yönelik çıkan haberlere, " Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur" sözleriyle yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarikatların devlet kadrolarına yerleştirildiği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı
"Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez."
"Kaldı ki, devletimizin hiçbir biriminde böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum- tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür."
"Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması, demokratik hayatın da doğal bir sonucudur."
"Fakat bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına nasıl müsaade edilemezse, bu istismarları fırsat bilip medeniyetimizin ve topraklarımızın değerlerine de saldırıya fırsat verilmeyecektir."
"İçişleri Bakanı olarak söylüyorum: Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri, başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur."
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