Süper Lig başlarken istifa kararı aldı

Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 19:37
Abone Ol google-news

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.

Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adamın, yönetimle arasında fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Konyaspor yönetimi, Korkmaz’ın istifasını değerlendiriyor.



Video Haberler