Süper Lig başlarken istifa kararı aldı
Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, takımdan ayrılma kararı alarak istifasını yönetime sundu.
Takımdan ayrılma kararı alarak istifasını Konyaspor yönetimine bildiren tecrübeli teknik adamın, yönetimle arasında fikir ayrılıkları olduğu iddia edildi. Konyaspor yönetimi, Korkmaz’ın istifasını değerlendiriyor.
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