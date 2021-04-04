SON DAKİKA |Süper Lig efsanesi Eskişehirspor 1.Lig'e de veda etti
SON DAKİKA |TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Maddi olanaksızlık Türk futbolunun efsanesini 2. lige yolladı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Gollü geçen karşılaşmada ev sahibi ekip rakip ağları altı kez havalandırırken Ahmet Dereli takımı adına dört gol kaydetti.
Altınordu'da diğer goller Muzaffer Kocaer ve Burak İnce'de geldi. Eskişehirspor'da ise Uğur Can Semizoğlu iki gol atarken takımın diğer golünü İbrahim Halil Öner kaydetti.
5 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ
2008 yılında yükseldiği Süper Lig'den 2016'da düşen Eskişehirspor beş yıl sonra tekrar küme düştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor geçtiğimiz yıl liglerde küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig'de mücadele etmeye devam etmişti.
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