Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı açıklandı

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:25

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, ligin son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:

35. HAFTA

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)





36. HAFTA

20 Nisan Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)





37. HAFTA

23 Nisan Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

25 Nisan Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)





38. HAFTA

27 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatük)

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)





39. HAFTA

1 Mayıs Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)



