Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri belli oldu.
Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
17 Nisan Cumartesi
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
FIRAT AYDINUS 2 YIL 5 AY SONRA GALATASARAY MAÇINDA
Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Göztepe-Galatasaray mücadelesinde görev yapacak Fırat Aydınus, 2 yıl 5 ay sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek. Aydınus, son olarak Galatasaray'ın 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta görev yapmıştı.
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