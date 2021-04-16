Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

16 Nisan 2021 Cuma, 12:57

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi ve pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri belli oldu.

Karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

17 Nisan Cumartesi

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır





FIRAT AYDINUS 2 YIL 5 AY SONRA GALATASARAY MAÇINDA

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Göztepe-Galatasaray mücadelesinde görev yapacak Fırat Aydınus, 2 yıl 5 ay sonra ilk kez Galatasaray maçı yönetecek. Aydınus, son olarak Galatasaray'ın 2 Kasım 2018'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta görev yapmıştı.



