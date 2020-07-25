Süper Lig’de gecenin maçları sona erdi

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:30

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir yarın oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte şampiyonluk kupasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü’yle beraber Kayserispor ve Yeni Malatyaspor da Süper Lig’e veda etti.

TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan Karadeniz ekibi mutlu sona ulaşamadı. Sezonun son maçında Kayserispor’a konuk olan bordo mavili ekip rakibini 2-1 mağlup ederek Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı. UEFA’nın men cezasını CAS’a taşıyan Trabzonspor’a beklediği müjdeli haber gelmezse Şampiyonlar Ligi ön elemelerine gidemeyecek.

BEŞİKTAŞ KOVALADI, SİVAS YAKALANDI

Sezon boyunca istikrarlı performans gösteremeyen siyah beyazlı ekip son günlerde takımdan ayrılan oyuncularla gündeme geldi. Gençlerbirliği deplasmanından 3-0 galibiyetle ayrılan kara kartal, Göztepe’ye 3-1 mağlup olan Sivasspor’u geçerek Süper Lig’i üçüncü sırada tamamladı. Trabzonspor’un CAS’a açtığı itiraz davasının olumsuz sonuçlanması durumunda siyah beyazlılar devler ligi için ön eleme oynayacak. Sivasspor ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.

ALANYASPOR’UN AVRUPA LİGİ UMUDU

Konyaspor’a konuk olan Akdeniz ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek sıralamada Galatasaray’ın üzerine çıktı. Süper Lig’i beşinci sırada tamamlayan Alanyaspor, Trabzonspor’un ceza alması durumunda Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanacak.

DENİZLİSPOR ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Süper Lig’de küme düşme potasında olan Denizlispor, son maçında küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü’nü ağırladı. Yeşil siyahlı ekip şok bir golle maçı 1-0 kaybetti. Kayserispor, Trabzonspor karşısında galip gelmiş olsaydı Denizlispor Süper Lig’e veda edecekti. Yeşil siyahlı ekip sezonu 14. sırada tamamladı.

RİZESPOR KAYBETTİ AMA SÜPER LİG’DE KALDI

Küme düşme hattında olan bir diğer takım Rizespor ise ligin son haftasında Fenerbahçe’ye konuk oldu. Karadeniz ekibi 3-1 mağlup olmasına rağmen, rakipleri puan kaybettiği için Süper Lig’de kaldı. Rizespor ligi 15. sırada bitirdi.

Süper Lig, yarın saat 17:00'da oynanacak olan Kasımpaşa Başakşehir maçıyla son bulacak. Maçı Fırat Aydınus yönetecek.





2019-2020 Sezonu puan sıralaması şöyle: