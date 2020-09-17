Süper Lig'de "süper" çekişme
Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak.
Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk edecek.
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
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