Süper Mario rekor fiyata satıldı
Süper Mario'nun 1985 yılında yayınlanan kopyası rekor fiyata alıcı buldu.
1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren Süper Mario kendi rekorunu kırdı.
BBC'de yer alan habere göre, o yıl üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı.
Aynı habere göre, söz konusu oyun bu zamana kadar satılan en pahalı Super Mario Bros. oyunu olarak tarihe geçti.
Nintendo'nun popüler oyununun başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin dolara satılmıştı.
Video Haberler
- Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün korkunç ölümü
- Canlı yayında haberleri sunarken dişi yerinden çıktı
- 2 milyondan fazla kişi etkilendi! 50 kişi öldü
- Antalya’da tramvayda maske gerginliği!
- Çarpıcı iddia: Bu tuzağı 3 odak kurmuştur!
- 15 Temmuz gazisi Erdoğan'a seslendi: Biz size ne yaptık?
- İstanbul'da ortalığın savaş alanına döndüğü an kamerada
- Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!