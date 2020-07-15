Süper Mario rekor fiyata satıldı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:59

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren Süper Mario kendi rekorunu kırdı.



BBC'de yer alan habere göre, o yıl üretilen ve kutusu hala açılmayan oyun 114 bin dolara (783 bin TL) satıldı.



Aynı habere göre, söz konusu oyun bu zamana kadar satılan en pahalı Super Mario Bros. oyunu olarak tarihe geçti.



Nintendo'nun popüler oyununun başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin dolara satılmıştı.

