Süpermarkette kavga: Kadınlardan biri diğerinin suratına 5 kiloluk kıymayla vurdu

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:24

ABD’nin Ohio eyaletinin Cleveland bölgesinde yer alan Euclid yolu üzerindeki süpermarket zinciri Walmart'ta 11 Mayıs'ta yaşanan olayda iki müşteri arasında tartışma çıktı.

Hızla kavgaya dönüşen tartışmada kadınlardan biri diğerinin suratına yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kıyma paketiyle vurdu.

Güney Euclid Polis Teşkilatı'ndan ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi.

Polis, saldırıya uğrayan kadının aslında 25 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme aracılığıyla geçici uzaklaştırma kararı çıkarttırdığını öğrendi.

Ekiplerin açıklamasına göre markette karşı karşıya geldiklerinde zanlı, diğer kadını ve yanındaki 7 yaşındaki kızını dövmekle tehdit etti.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre polis, hakkındaki geçici uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve başkasına saldırdığı gerekçesiyle kadını gözaltına aldı. Daha sonra zanlı hakkında başka nedenlerle gözaltı kararları bulunduğu da ortaya çıktı.

Saldırganın 5 yaşındaki kızı da geçici olarak yetkililer tarafından başka bir ailenin gözetimine verildi.