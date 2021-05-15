Süpermarkette kavga: Kadınlardan biri diğerinin suratına 5 kiloluk kıymayla vurdu
Kavgada, saldırıya uğrayan kadının, 25 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme aracılığıyla geçici uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi. Saldırganın kızı, olay sonrası başka bir ailenin gözetimine verildi.
ABD’nin Ohio eyaletinin Cleveland
bölgesinde yer alan Euclid yolu üzerindeki süpermarket zinciri Walmart'ta 11
Mayıs'ta yaşanan olayda iki müşteri arasında tartışma çıktı.
Hızla kavgaya dönüşen tartışmada
kadınlardan biri diğerinin suratına yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kıyma
paketiyle vurdu.
Güney Euclid Polis Teşkilatı'ndan
ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi.
Polis, saldırıya uğrayan kadının
aslında 25 yaşındaki zanlı hakkında mahkeme aracılığıyla geçici uzaklaştırma kararı
çıkarttırdığını öğrendi.
Ekiplerin açıklamasına göre
markette karşı karşıya geldiklerinde zanlı, diğer kadını ve yanındaki 7 yaşındaki
kızını dövmekle tehdit etti.
Independent Türkçe’nin derlediği
habere göre polis, hakkındaki geçici uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve
başkasına saldırdığı gerekçesiyle kadını gözaltına aldı. Daha sonra zanlı
hakkında başka nedenlerle gözaltı kararları bulunduğu da ortaya çıktı.
Saldırganın 5 yaşındaki kızı da geçici olarak yetkililer tarafından başka bir ailenin gözetimine verildi.
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