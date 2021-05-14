İki grubun kavgasını ayırmak isterken başından vurulup öldürüldü

Elbistan'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Yalçın (46), açılan ateşte başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.

DHA
14 Mayıs 2021 Cuma, 15:42
İki grubun kavgasını ayırmak isterken başından vurulup öldürüldü
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Olay, gece saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın, tarafları uyararak, ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.


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