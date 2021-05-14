İki grubun kavgasını ayırmak isterken başından vurulup öldürüldü
Elbistan'da, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Ali Yalçın (46), açılan ateşte başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine evinden dışarı çıkan Ali Yalçın, tarafları uyararak, ayırmak istedi. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan mermi, Yalçın'ın başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yalçın, sağlık görevlilerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yalçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 6'sı da adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- Sancak herşeyi bırakmış, kaçıyor
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası
- Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa helallik istiyoruz
- FOX'un iddialı dizisinden final kararı
- Süleyman Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den sert yanıt
- 'Peker, yeşil ışık almadan bu topa girmezdi'