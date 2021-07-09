Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen kukla ‘Küçük Amal’ın rotası belli oldu

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Küçük Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3.5 metre boyundaki bir kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan, dört ay sürecek yolculuğunu anlatan The Walk - Yürüyüş projesi, Amal’ın 27 Temmuz’da Gaziantep’te atacağı ilk adımla başlıyor.

The Walk - Yürüyüş projesinin Türkiye rotası, Küçük Amal’ın 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’de katılacağı etkinlik programı ve proje ortakları önceki gün basın toplantısı ile duyuruldu. Küçük Amal’ın tüm yolculuğu kayıt altına alınacak ve belgesel haline gelecek. Katıldığı tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

TÜRKİYE’DE NELER YAPACAK?

Küçük Amal, Gaziantep’te yürüyüşüne başlarken ellerinde ışıklarla kendisine yolu gösteren aileler ve çocukların arasından ilerleyecek. Nefes Müzik Okulu Orkestrası’nın açık hava konserini izledikten sonra, Karam Vakfı’nın öğrencileri ve öğretmenlerinin kendisi için hazırladıkları yolculuk valizini teslim alacak.

ÖZGECAN ASLAN’IN MEZARINA ZİYARET

Küçük Amal, Türkiye yolculuğu boyunca sırasıyla Adana’da Taşköprü’de yürüyecek; Tarsus St. Paul Kilisesi ve Ulu Camisi’ni ziyaret edecek, Mersin Şehir Mezarlığı’nda Özgecan Aslan’ın mezarına çiçek bırakacak; Türkiye’nin en eski göçebe topluluklarının yaşadığı Bozkır’da (Konya) Sarıkeçililer Yörükleriyle tanışacak; Antalya’da açık hava film gösterimine katılacak; Pamukkale travertenlerinde yürüyüş yapacak; Denizli Kaleiçi Çarşısı’nda düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak; Selçuk kent merkezinde çocuklarla buluşacak; Efes antik kenti ziyaret edecek ve K2 Urla Nefes Alanı’ndan geçecek.

ÇEŞME’DE MÜLTECİLERE ANMA

Küçük Amal, 8 Ağustos’ta Çeşme’de tekneye bineceği Sağlık Plajı’nda deniz kenarına uzanan ayakkabılardan oluşan bir patikayla karşılaşacak. Mülteci krizi süresince şehirden yolu geçenleri ve karşı kıyıya geçerken Akdeniz’de hayatını kaybedenleri temsil eden bu sanat yerleştirmesi ile Küçük Amal’ın Türkiye rotası son bulacak.