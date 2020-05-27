Suriye'nin İdlib kentinde TSK konvoyu geçişi esnasında patlama! 1 asker şehit oldu

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:44

Suriye’nin İdlib kentinde M4 kara yolunda TSK konvoyunun geçişi sırasında, yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralananlar olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

TUNCELİ'DE AİLESİNE HABER ULAŞTI

Suriye'nin İdlib bölgesinde yola önceden döşenen EYP'nin infilak ettirilmesi nedeniyle Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar, şehit düştü. Şehidin babası Çetin ile annesi Suna Tatar'ın, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Bozağaç Köyü'nde annesinin baba evinde olduğu öğrenildi. 2 kardeş olan şehidin ailesine haber ilçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi.